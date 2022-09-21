Минск, , 15:57 — REGNUM В Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении директора частного учреждения образования «Средняя школа «Смарт Скул». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным следствия, 15 сентября в Минске в помещении школы были причинены телесные повреждения малолетней учащейся.

Следственный комитет утверждает, что 54-летняя руководитель юридического лица и иные сотрудники учреждения всячески пытались скрыть инцидент, не обеспечили безопасность проведения занятий и контроль за поведением воспитанников.

Действия директора следствием квалифицированы по ч.2 ст. 424 УК РБ (Злоупотребление служебными полномочиями). Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 сентября прокомментировал этот инцидент. По его словам, мальчик стрелял шариками из игрушечного пистолета и попал девочке в глаз.