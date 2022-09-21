Минск, , 15:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил звания более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также работников органов прокуратуры. В ночь с 20 на 21 сентября их пофамильный список был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Флаг Белоруссии Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Перечисленные в документе офицеры лишены званий, классных чинов за совершение преступлений, административных правонарушений и дискредитирующих проступков, несовместимых со статусом военнослужащего, работника органов прокуратуры.

Помимо прочих в этот список попал подполковник запаса Валерий Сахащик — бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады, а ныне член «кабинета» экс-кандидата Светланы Тихановской по вопросам обороны и нацбезопасности.

Также в этом списке находится прапорщик внутренней службы в запасе Кристина Тимановская — белорусская легкоатлетка, мастер спорта международного класса. В начале августа 2021 года, после того как на Олимпиаде Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников, бегунью сняли с соревнований и пытались насильно вывезти из Японии обратно в Белоруссию.