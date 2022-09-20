Мельбурн, Австралия, 21 сентября, 2022, 02:12 — ИА Регнум. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницу после столкновения школьного автобуса с грузовым автомобилем в окрестностях австралийского города Мельбурн, 21 сентября передает телеканал АВС.

(сс) Dylan Collette Автобус

После столкновения автобус вылетел с трассы и перевернулся. В числе пострадавших числится 27 школьниц, одна из которых получила тяжелые травмы. Девочку доставили в больницу на вертолете.

Кроме того, остальных школьниц, а также четверых взрослых, которые сопровождали детей, и водителя автобуса направили на медицинское обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в одном из центральных районов столицы Болгарии Софии переполненный пассажирский автобус на большой скорости врезался в дерево. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе дети.