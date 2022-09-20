Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Студия DC опубликовала новый трейлер будущего кинокомикса «Чёрный Адам» под названием Darkness («Тьма»). Ролик был опубликован 21 сентября на портале Comicbook.

Кадр из трейлера Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам»

В новом видео авторы фильма показали бой Чёрного Адама (Дуэйн Джонсон) с Человеком-ястребом (Элдис Ходж), в кадре также появились другие герои «Чёрного Адама». Авторы картины напомнили зрителям, что в США её премьера состоится через месяц, 21 октября 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, изначально продюсеры DC планировали сделать противостояние Шазама и Чёрного Адама главной сюжетной линией картины. Однако Дуэйн Джонсон выступил против этой концепции и сумел убедить руководство студии в том, что решение является ошибочным.