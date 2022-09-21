Вашингтон, , 02:03 — REGNUM В Атлантическом океане из усилившейся тропической депрессии сформировался шторм, которому было присвоено имя «Гастон». Об этом 20 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Корабль в шторме. Иван Айвазовский

В настоящее время шторм находится примерно в 1600 километрах к западу от принадлежащих Португалии Азорских островов и со скоростью около 17 м/с продолжает движение на северо-запад. В пределах шторма фиксируется скорость ветра до 40 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

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