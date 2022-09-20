Лондон, 21 сентября, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе переговоров со своим японским коллегой Фумио Кисидой осудила проведение Китаем в августе вблизи Тайваня учений с ракетными стрельбами, при которых часть ракет упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Об этом по итогам переговоров 20 сентября сообщает канцелярия британского премьера.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

«Премьер-министр осудила недавние провокации Китая в отношении Тайваня, которые создали опасную ситуацию в исключительной экономической зоне Японии. Лидеры [Великобритании и Японии] условились совместно бороться со стратегической угрозой, которую представляет КНР».

Отмечается, что Трасс и Кисида согласились с важностью для демократических стран совместно противодействовать «создаваемым авторитарными режимами» вызовам и угрозам в различных сферах. Также было подчёркнуто стремление двух стран развивать двусторонние отношения, в частности, участвуя вместе с другими странами в программе создания истребителей пятого поколения.

Особо была отмечена необходимость добиваться присоединения Великобритании к Транстихоокеанскому партнёрству.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году власти Великобритании намерены потратить на военную помощь нацистскому киевскому режиму не менее £2,3 млрд в ($2,63 млрд).