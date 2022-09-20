Дамаск, 21 сентября, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Оккупационные силы США в Сирии вывезли из республики в соседний Ирак не менее 60 цистерн с сирийской нефтью, сообщило информационное агентство SANA.

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Колонна нефтевозов проехала под усиленной охраной через контрольно-пропускной пункт «Эль-Махмудия» на сирийско-иракской границе. Сырье было добыто в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, на территории районов, подконтрольных курдским формированиям.

Кроме того, 18 сентября из Сирии в Ирак через КПП «Эль-Валид» было вывезено 83 цистерны с нефтью.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в районе поселка Монсиф на севере сирийской провинции Хасака подразделения правительственной армии Сирии остановили конвой оккупационных сил США, пытавшийся проникнуть на территорию, находящуюся под контролем правительства арабской республики.