Нью-Йорк, США, , 01:26 — REGNUM Румыния намерена занять место в совете ООН по правам человека с 2023 по 2025 годы, заявил румынский президент Клаус Йоханнис в ходе заседания Генеральной ассамблеи организации.

Клаус Йоханнис European People's Party

По его словам, Бухарест уже представил свою кандидатуру. Йоханнис также призвал к срочному урегулированию всех замороженных в мире конфликтов. Глава Румынии подчеркнул, миротворческая деятельность организации всегда была «эффективным инструментом первоочередной важности по поддержанию мира и безопасности».

Он добавил, что необходимо приложить усилия, чтобы миротворческие миссии были способны урегулировать конфликты еще более эффективно.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля российское министерство иностранных дел объявило о досрочном выходе из Совета ООН по правам человека на фоне принятия Генассамблеей антироссийской резолюции о приостановке членства России в СПЧ.

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