Вашингтон, 21 сентября, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Генеральный прокурор, министр юстиции США Меррик Гарленд и представляющий нацистский киевский режим генпрокурор Андрей Костин на прошедшей 20 сентября встрече в Вашингтоне подписали меморандум о взаимопонимании по расследованию военных преступлений на территории бывш. УССР. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В распространённом заявлении содержатся дежурные обвинения России «в агрессии» и призывы добиваться справедливости для жертв этой «агрессии», а также возмездия для «лиц, причастных к военным преступлениям и другим злодеяниям» на территории б. УССР.

пресс-служба Минюста США «Соединённые Штаты поддерживают [киевский режим] в его неустанном стремлении поддерживать верховенство права и добиваться справедливости для жертв продолжающейся агрессии России».

Отмечается, что Гарленд и Костин в ходе встречи «наметили области для расширения сотрудничества» между Вашингтоном и Киевом, а также «подписали меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать надлежащему сотрудничеству, координации и устранению противоречий между соответствующими расследованиями и судебными преследованиями в каждой стране».

Меррик Гарленд «За счёт создания формальных рамок сотрудничества мы усилим эффективное расследование и уголовное преследование преступлений, совершённых Россией [на территории б. УССР], и обеспечим справедливость для жертв».

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