Редвуд-Сити, США, , 01:18 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую однопользовательскую игру про Железного человека из комиксов Marvel. Публикацию компания разместила 20 сентября на своём сайте.

Железный человек

Руководить реализацией проекта под названием Iron Man, который сейчас находится на стадии предпроизводства, будет Оливье Пру, продюсировавший Marvel’s Avengers и Guardians of the Galaxy. Разработкой игры займётся студия EA Motive. Как сообщили разработчики, Iron Man будет однопользовательской приключенческой игрой от третьего лица с оригинальным сюжетом.

Напомним, ранее студия EA Motive работала над таким проектами, как Star Wars: Battlefront II, Anthem и Star Wars: Squadrons. Сейчас она также занята разработкой ремейка оригинальной Dead Space.

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