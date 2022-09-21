Нижний Новгород, , 01:14 — REGNUM Шесть регионов Приволжского федерального округа попали в число субъектов России с низким качеством управления финансами. Предварительные результаты оценки качества управления региональными финансами за 2021 год опубликованы на портале Минфина России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

В перечень 20 регионов с низким качеством управления финансами попали Нижегородская область, Пермский край, Мордовия, Удмуртия, Саратовская и Ульяновская области.

Во всех указанных регионах выявлены нарушения соглашения с Минфином РФ о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в пяти субъектах — нарушения условий соглашения по предоставлению бюджетных кредитов, в четырех — нарушения бюджетного законодательства РФ.

Отметим, что в число 24 регионов с высоким качеством управления финансами из Поволжья включены Оренбургская и Пензенская области, а также Татария и Чувашия.

Башкирия, Марий Эл, Кировская и Самарская области отнесены Минфином к 41 региону с надлежащим качеством управления финансами.