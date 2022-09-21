Нижний Новгород, 21 сентября 2022, 01:14 — REGNUM Шесть регионов Приволжского федерального округа попали в число субъектов России с низким качеством управления финансами. Предварительные результаты оценки качества управления региональными финансами за 2021 год опубликованы на портале Минфина России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство финансов России
Министерство финансов России
Иван Шилов © ИА REGNUM

В перечень 20 регионов с низким качеством управления финансами попали Нижегородская область, Пермский край, Мордовия, Удмуртия, Саратовская и Ульяновская области.

Во всех указанных регионах выявлены нарушения соглашения с Минфином РФ о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в пяти субъектах — нарушения условий соглашения по предоставлению бюджетных кредитов, в четырех — нарушения бюджетного законодательства РФ.

Отметим, что в число 24 регионов с высоким качеством управления финансами из Поволжья включены Оренбургская и Пензенская области, а также Татария и Чувашия.

Башкирия, Марий Эл, Кировская и Самарская области отнесены Минфином к 41 региону с надлежащим качеством управления финансами.