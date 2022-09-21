Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Рекордные значения нелегальной миграции в США якобы вызваны растущим потоком беженцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, заявил журналистам 20 сентября американский президент Джо Байден.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, раньше в страну стремились выходцы из Центральной Америки и Мексики, но их число стало уменьшаться. Глава Белого дома утверждает, что в настоящее время речь идет о «совершенно других обстоятельствах», и прибывающих мигрантов отправлять обратно «нерационально».

Вместе с тем президент отменил, что США ведут переговоры с Мексикой, а также с другими странами, по поводу перекрытия маршрутов нелегального пересечения границ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября агентство Reuters со ссылкой на Белый дом распространило информацию о том, что в район поблизости с домом отдыха Джо Байдена в штате Делавэр направляется самолет с мигрантами.

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