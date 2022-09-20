Вашингтон, 21 сентября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Рекордные значения нелегальной миграции в США якобы вызваны растущим потоком беженцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, заявил журналистам 20 сентября американский президент Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, раньше в страну стремились выходцы из Центральной Америки и Мексики, но их число стало уменьшаться. Глава Белого дома утверждает, что в настоящее время речь идет о «совершенно других обстоятельствах» и прибывающих мигрантов отправлять обратно «нерационально».

Вместе с тем президент отметил, что США ведут переговоры с Мексикой, а также с другими странами по поводу перекрытия маршрутов нелегального пересечения границ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября агентство Reuters со ссылкой на Белый дом распространило информацию о том, что в район поблизости с домом отдыха Джо Байдена в штате Делавэр направляется самолет с мигрантами.