Вашингтон, 21 сентября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Главный дизайнер персонажей Overwatch и Overwatch 2 Джефф Гудман покинул компанию Blizzard. Об этом 21 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Overwatch

Представители Blizzard сообщили журналистам, что Гудман принял решение об уходе ещё в начале 2022 года. В заявлении, посвящённом его увольнению, компания поблагодарила разработчика за «многолетнюю службу» и пожелала ему всего наилучшего.

Отметим, что Джефф Гудман руководил процессом создания образов героев Overwatch с начала разработки игры. В последний раз в качестве сотрудника Blizzard он появился в групповой трансляции, которая прошла в июне 2022 года.