Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 сентября снижением на фоне начавшегося заседания ФРС.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 313,45 пункта (1,01%), до уровня 30 706,23 пункта. S&P 500 подешевел на 43,96 пункта (1,13%), до уровня 3855,93 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 109,97 пункта (0,95%), до уровня 11 425,05 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,49 (1,73%), до уровня $84,25 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 сентября ростом на фоне ожидания заседания ФРС.

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