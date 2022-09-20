Ижевск, 21 сентября, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Минфин России причислил Удмуртию к регионам страны с низким качеством управления финансами. Об этом свидетельствуют предварительные результаты оценки качества региональными финансами за 2021 год, опубликованные на портале Минфина России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Всего в категорию регионов с низким качеством финансового управления попали 20 регионов, годом ранее таких субъектов было 17. В категорию с надлежащим финансовым управлением попал 41 субъект РФ, высокое качество управления финансами наблюдается в 24 регионах России.

Удмуртия помечена как регион, где выявлены нарушения условий соглашения по предоставлению бюджетных кредитов, нарушения соглашения с Минфином РФ о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также республика имеет нарушения бюджетного законодательства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября текущего года объем государственного долга Удмуртии составил 70,249 млрд рублей. В течение месяца сумма долговых обязательств региона сократилась на 1,5 млрд рублей. В августе был погашен бюджетный кредит Федерального казначейства на 1,5 млрд рублей за счет собственных средств бюджета республики.

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