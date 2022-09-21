Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Пентагон заключил с американской компанией AeroVironment контракт на производство барражирующих снарядов Switchblade 600 для передачи их Киеву, сообщается на сайте оборонного ведомства.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общая сумма договора составляет $2,2 млн. Информация по количеству заказанных снарядов и сроках реализации контракта не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе издание Defense News распространило информацию о том, что США собираются подписать договор на производство 10 боеприпасов Switchblade 600 для киевского режима.

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