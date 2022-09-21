Ижевск, , 00:20 — REGNUM Сарапульский городской суд выявил в сети интернет сайт, на котором осуществлялась дистанционная продажа книги лидера нацистов Адольфа Гитлера Mein Kampf, включенной в Федеральный список экстремистских материалов. Вход на этот сайт являлся свободным, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Сайт закрыт

Ознакомление и копирование информации на данном сайте также могло проводиться любым пользователем в свободной форме без применения специальных программных средств. Суд признал информацию на сайте запрещенной на всей территории России.

Решение суда направлено в региональное управление Роскомнадзора для включения страниц сайта с указанным URL-адресом в Единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты, которые содержат информацию, распространение которой запрещено в России.

Как сообщало ИА REGNUM, размещение портрета лидера нацистов Адольфа Гитлера в одном ряду с героями Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертного полка» обернулось для жителя Санкт-Петербурга уголовным делом, однако реального наказания за это не последовало. Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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