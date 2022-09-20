Берлин, , 23:58 — REGNUM Перспектива вступления Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) очень раздражает канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом он заявил журналистам 20 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Реджеп Тайип Эрдоган и Олаф Шольц на совместной пресс-конференции Президентство Турецкой Республики

«Мы считаем, что эта организация не вносит очень важного вклада в установление хороших отношений в мире. Поэтому меня очень раздражает эта перспектива и дискуссии по этому вопросу», — сказал Шольц.

Ранее Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Нью-Йорке, обсудив события на территории б. УССР и соглашение по вывозу зерна с этой территории.

Напомним, несколько дней назад Эрдоган заявил, что Турция намерена стать членом ШОС.

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