Ижевск, 20 сентября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. К началу октября компания Palizh, которой принадлежит корпус по производству лакокрасочных материалов, накануне пострадавший от пожара, запустит новые складские площади для сырья. Об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети.

vk.com/ipalizh После пожара в Ижевске

В настоящее время в рабочем состоянии находятся административный корпус, склад готовой продукции, а также производственные мощности предприятия.

Новые складские помещения были арендованы «уже сегодня», производственные мощности запустятся на новой площадке к началу октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в корпусе по производству лакокрасочным материалов поступило спасателям накануне, 19 сентября, в 19:40 по местному времени. К моменту прибытия пожарных на место происшествия горела кровля и второй этаж здания на площади около 5 тыс. кв. метров.

В 23:24 было объявлено о локализации пожара. В 00:27 было ликвидировано открытое горение. Уже в 5:45 20 сентября возгорание было полностью ликвидировано.

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