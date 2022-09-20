Нижний Новгород, , 23:45 — REGNUM Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе процессуальной проверки по факту невыдачи жилья матери ребёнка, страдающего рядом заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Жилье Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Также Бастрыкину доложат обо всех установленных в ходе проверки обстоятельствах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Уточняется, что я январе текущего года суд обязал мэрию Нижнего Новгорода предоставить жилье этой семье, однако жилплощадь так и не была предоставлена.

ИА REGNUM напоминает, ранее telegram-канал Ni Mash сообщил, что женщина воспитывает ребенка с церебральным параличом и эпилепсией. Прошлым летом она встала в очередь на бесплатное жилье, впереди в списке было еще около 2,5 тыс. человек. Но потом она узнала, что с таким диагнозом ребенка можно сразу получить квартиру. Суд в Автозаводском районе обязал мэрию Нижнего Новгорода предоставить жилье, но женщина пока его так и не получила.