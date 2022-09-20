Тирана, 20 сентября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Хакеры, ранее осуществившие кибератаку на правительственные сайты Албании, обнародовали сведения о секретных переговорах Великобритании и Албании о борьбе с преступностью и незаконной миграцией.

Хакер

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi 20 сентября, документы, помеченные правительством Великобритании как «чувствительные», были опубликованы 18 сентября в закрытом телеграм-канале.

По мнению экспертов британского издания The Telegraph, факт публикации вызывает опасения относительно сохранности операционных данных органов управления Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрыве дипломатических отношений между Ираном и Албанией после того, как 8 сентября Албания обвинила Иран в кибератаке на сервера правительственных институтов 15 июля. 9 сентября сайты правительства Албании подверглись повторной атаке, за которой последовали массовые сливы информации.