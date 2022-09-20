Приштина, Сербия, 20 сентября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Профсоюз работников образования, науки и культуры Косово 20 сентября выдвинул три новых требования к правительству Косово и отказался от требования о ежемесячных прибавках к заработной плате педагогов в размере 100 евро до принятия закона о заработной плате.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава профсоюза Рахман Яшарай обратился к народному адвокату Наиму Челяю с письмом, в котором изложил новые требования.

С 2023 года педагоги требуют увеличить их заработную плату на 10%, а до этого — ежемесячную прибавку в размере 50 евро к заработной плате, которая до этого была обещана правительством Альбина Курти в рамках пакета мер по поддержке населения в период инфляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что косовские педагоги бастуют с 25 августа.