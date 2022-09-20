Брюссель, 20 сентября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Новые санкции нужно вводить Западу против РФ: такая реакция потребуется, если пройдут референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией, говорится в опубликованном 20 сентября заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жозеп Боррель

Жозеп Боррель «Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России».

Глава европейской дипломатии уточнил, что в чёрный список попадут все люди, «вовлечённые в эти референдумы и другие нарушения международных законов» на территории б. УССР.

Он добавил, что не признаёт за референдумами, которые готовятся на 23 — 27 сентября в Донбассе и двух областях на территории б. УССР, законности. Их нельзя считать, заявил дипломат, «выражением воли людей», живущих там, поскольку они «находятся под постоянной российской военной угрозой и подвергаются запугиванию».