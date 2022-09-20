Майами, США, , 23:15 — REGNUM Бразильская дрэг-квин Пенелопа Джин рассказала об инциденте, произошедшем во время концерта Леди Гаги (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) в Майами (США). Об этом пишет издание Independent.

Леди Гага Victoria's Secret

По словам Джин, во время мероприятия вокруг неё неожиданно собрались фанаты певицы, спутавшие её с Леди Гагой. Однако среди собравшихся также оказался один из охранников знаменитости, который не сумел отличить дрэг-квин от настоящей артистки. В какой-то момент Джин закричала, что она не поп-звезда, после чего телохранитель развернулся в другую сторону, выглядев при этом шокированным.

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