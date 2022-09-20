Грозный, 20 сентября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Тактика спецоперации против вооруженных формирований киевского режима будет обновлена и выведена на более жёсткий уровень, заявил вечером 20 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Всё. Переходим к новой тактике спецоперации против нацистов. Больше возиться с ними не собираемся», — написал он, пояснив, что противник в ближайшее время «столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия».

«Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо», — сообщил глава Чечни.

«Повезёт только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — посоветовал Кадыров боевикам ВСУ.