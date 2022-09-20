Лондон, , 23:37 — REGNUM В музее Национальной армии Великобритании 20 сентября опубликовали фотографию короля Карла III, сделанную в ходе его службы в Косово в 1999 году.

Карл III The Royal Family

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, принц Чарльз направился добровольцем в Косово в составе четвертой бронированной бригады, где посетил части первой драгунской гвардии королевы, также известной как уэльской конницы, рекруты которой преимущественно являются уроженцами Уэльса. В 2003 году принц Уэльский Чарльз лично возглавил первую драгунскую гвардию.

Напомним, король Карл III унаследовал трон 8 сентября 2022 года в возрасте 73 лет, став старейшим королём Британии на момент начала правления.

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