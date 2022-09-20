Йошкар-Ола, , 23:11 — REGNUM В Звениговском районе пешеход погиб под колёсами автомобиля УАЗ. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Марий Эл в своем telegram-канале.

Пешеходы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Авария произошла на 31 км трассы «Вятка». Автомобиль совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели перехода. В результате пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

«Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали», — подчеркивается в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах суд принял решение по резонансному ДТП на проспекте 9-й Пятилетки, в котором погиб пешеход. Фигурант уголовного дела считал виновным в происшествии пешехода, получив решением суда 40 тыс. рублей штрафа.

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