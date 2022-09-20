Бердюжский район, Тюменская область, 20 сентября, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области не удалось взыскать с жителя Бердюжского района 77,7 млн рублей за выжигание сухой травы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Beale.af.mil Борьба с травяным пожаром

Установлено, что 11 апреля 2022 года Анатолий М. 1950 года рождения допустил незаконное выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных северо-западнее села Окунево Бердюжского района. Об отжиге он поставил в известность главу администрации Окуневского сельского поселения, который не уполномочен давать разрешения на подобные действия. В итоге произошло возгорание на площади 70 га, и был нанесён вред объектам животного мира и среде их обитания. Департамент потребовал через суд взыскать с Анатолия М. 77 773 500 рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого государству.

Суд, учитывая материальное положение пенсионера, его состояние здоровья, а также неумышленность действий, снизил размер ущерба до 170 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области госохотдепартамент потребовал с жителя Тобольска за брошенные в траву окурки полтора миллиона рублей.