Президент Черногории отправил страну на новые выборы
Подгорица, 20 сентября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович 20 сентября отказался принять предложение Демократического фронта УРА о передаче Миодрагу Лекичу мандата на формирование нового правительства и потребовал роспуска парламента.
Predsjednik.me
Мило Джуканович
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик пообещал, что новые выборы позволят стране выйти из политического кризиса.
«У меня создалось ощущение, что в парламенте нет однозначного большинства, которое в состоянии сформировать новое правительство. Я считаю, что роспуск парламента является оптимальным решением в определенной политической ситуации и соответствует интересам всех граждан Черногории, поскольку создает условия для скорейшего проведения досрочных парламентских выборов».