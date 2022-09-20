Подгорица, 20 сентября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович 20 сентября отказался принять предложение Демократического фронта УРА о передаче Миодрагу Лекичу мандата на формирование нового правительства и потребовал роспуска парламента.

Predsjednik.me Мило Джуканович

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик пообещал, что новые выборы позволят стране выйти из политического кризиса.