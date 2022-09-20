Тирана, , 23:00 — REGNUM Союз албанских журналистов 20 сентября прокомментировал постановление прокуратуры тиранского округа о запрете на публикацию любых данных, выложенных хакерами, осуществившими взлом серверов албанских институтов власти.

Кибератака Acc.af.mil

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, журналисты отметили, что данное решение является нарушением свободы слова и позволяет осуществлять цензуру в СМИ на фоне свободной публикации данных, выложенных хакерами, в международных СМИ.

В союзе журналистов призвали коллег, редакторов и издателей проявить сознательность и помнить о своем долге на службе обществу — стоять на страже национальной безопасности, жизни и благополучия граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрыве дипломатических отношений между Ираном и Албанией после того, как 8 сентября Албания обвинила Иран в кибератаке на сервера правительственных институтов 15 июля. 9 сентября сайты правительства Албании подверглись повторной атаке, за которой последовали массовые сливы информации.

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