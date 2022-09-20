Тирана, 20 сентября 2022, 23:00 — REGNUM Союз албанских журналистов 20 сентября прокомментировал постановление прокуратуры тиранского округа о запрете на публикацию любых данных, выложенных хакерами, осуществившими взлом серверов албанских институтов власти.

Кибератака
Кибератака
Acc.af.mil

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, журналисты отметили, что данное решение является нарушением свободы слова и позволяет осуществлять цензуру в СМИ на фоне свободной публикации данных, выложенных хакерами, в международных СМИ.

В союзе журналистов призвали коллег, редакторов и издателей проявить сознательность и помнить о своем долге на службе обществу — стоять на страже национальной безопасности, жизни и благополучия граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрыве дипломатических отношений между Ираном и Албанией после того, как 8 сентября Албания обвинила Иран в кибератаке на сервера правительственных институтов 15 июля. 9 сентября сайты правительства Албании подверглись повторной атаке, за которой последовали массовые сливы информации.

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