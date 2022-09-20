Краснодар, 20 сентября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. В Краснодаре завершаются работы на территории двух крупных долгостроев — жилых комплексов «Иван-да-Марья» и «Парусная регата». Ключи от квартир получат более 600 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов, жилой комплекс «Иван-да-Марья» уже получил замечания от городского департамента архитектуры и градостроительства, их сейчас устраняют. Акты ввода в эксплуатацию «Парусная регата» получит также после устранения всех замечаний.

В жилом комплексе «Парусная регата» ключи от квартир получат около 480 человек, в жилом комплексе «Иван-да-Марья» — более 140 человек.