Кирилл Аверьянов, 21 сентября 2022, 00:59 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что страна должна настраиваться действовать по нормам военного времени, свидетельствует о решимости белорусского лидера двигаться в русле внешней политики России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября высказал публицист Константин Двинский.
Публицист призывает не относиться к белорусским вооружённым силам с пренебрежением. «Хоть у белорусов и нет боевого опыта, их армия неплохо вооружена и обучена в регулярных военных учениях с Россией. Плюс могут быть задействованы территориальная оборона и народное ополчение. Эту силу не стоит недооценивать», — заявил Двинский.
Политолог Олег Ковалёнок выражает сомнение в том, что белорусская армия может принять участие в спецоперации России в б. УССР.
По мнению политолога, белорусские военные будут задействованы только в защите территории Белоруссии. «Грозные речи Лукашенко, возможно, рассчитаны на психологический или пропагандистский эффект, однако реальный «милитаризм» белорусского лидера будет ограничен границами Белоруссии», — уверен Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем заявил, что в настоящее время ситуация вокруг Белоруссии складывается небезопасная, поэтому воинским частям, теробороне и народному ополчению следует действовать по нормам военного времени и ни в коем случае «не упрощаться».