Киев, , 22:58 — REGNUM О переброске резервов ВСУ для проведения решающего наступления сообщает 20 сентября «Русская Весна».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что резервы бандеровские боевики стягивают «в том числе из Киева». Задействованы силы территориальной обороны.

Издание указало предполагаемые направления ударов, в том числе отвлекающих. Во-первых, возможен прорыв обороны на отдельных участках Херсонского фронта. Другой вариант — наступление в Запорожье на Мелитополь и Бердянск.

Кроме того, не исключён прорыв в ДНР со стороны Лимана или прорыв в ЛНР со стороны Белогоровки на Лисичанск и дальше на Луганск.

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