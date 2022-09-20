Киев, 20 сентября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. О переброске резервов ВСУ для проведения решающего наступления сообщает 20 сентября «Русская Весна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что резервы бандеровские боевики стягивают «в том числе из Киева». Задействованы силы территориальной обороны.

Издание указало предполагаемые направления ударов, в том числе отвлекающих. Во-первых, возможен прорыв обороны на отдельных участках херсонского фронта. Другой вариант — наступление в Запорожье на Мелитополь и Бердянск.

Кроме того, не исключён прорыв в ДНР со стороны Лимана или прорыв в ЛНР со стороны Белогоровки на Лисичанск и дальше на Луганск.