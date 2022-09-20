Новосибирск, , 22:51 — REGNUM В Новосибирске увековечили память военнослужащего Росгвардии, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации Никиты Цвиренко. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ведомства.

Мемориальная доскав память о военнослужащем Никите Цвиренко 54. rosguard. gov.ru

«По инициативе администрации гимназии №10, где учился Никита Цвиренко, была установлена памятная доска, выполненная на плите из чёрного гранита, — уточнили в Росгвардии. — Право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям погибшего военнослужащего».

Отметим, что лейтенант Никита Цвиренко погиб 19 июля 2022 года. По району сосредоточения, в котором он находился, был нанесён ракетный удар. Новосибирец получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

По словам начальника Новосибирского военного института Росгвардии генерал-майора Валерия Косухина, Никита Цвиренко с честью и достоинством выполнил свой воинский долг. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества.