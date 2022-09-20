Москва, 20 сентября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Банк России в августе зафиксировал рост объёма средств физических и юридических лиц в российских банках. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Как уточняется, объём средств населения на банковских счетах за месяц увеличился на 0,1%, а объём средств компаний — на 4,5%.

При этом в ЦБ отмечают, что валютные счета физических лиц в августе продолжили сокращаться, и не исключают, что рост рублёвых остатков на вкладах был поддержан за счёт частичной конвертации валюты в рубли.

В комментарии регулятора также указывается, что приток средств юридических лиц был обеспечен компаниями из большого круга отраслей, но всё же более половины прироста пришлось на компании нефтегазовой отрасли. Это отчасти связывается с аккумулированием средств для уплаты налогов в сентябре, а также высокими ценами на энергоносители.