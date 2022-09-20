Приштина, Сербия, , 22:58 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 20 сентября провел встречу с координатором ООН по вопросам развития в Косово Арнхильдом Спенсом.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик от лица косовских властей выразил готовность к сотрудничеству с офисом ООН в Косово в преодолении общих вызовов и проводить для этого необходимый анализ.

Спенс заявил, что ООН продолжит поддерживать Косово в достижении целей устойчивого развития и высоко оценил вовлеченность правительства Косово в работу управляющего комитета по сотрудничеству в рамках достижения целей устойчивого развития в период с 2021 по 2025 годы.

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