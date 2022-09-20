20 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что заблокированные в Соединенных Штатах Америки российские активы могут разрешить конфисковать в пользу киевского режима.

Оксана Переможенко, , 23:55 — REGNUM Заблокированные в Соединенных Штатах Америки российские активы могут разрешить конфисковывать в пользу киевского режима. Об этом говорится в заявлении представителя министерства юстиции США Эндрю Адамса.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, просьба разрешить конфискацию российских активов была направлена в американский Конгресс. В том случае, если будет принято решение о конфискации, станет возможным передать киевскому режиму «доходы, полученные от конфискованного имущества» представителей российского бизнеса.

Вместе с тем США необходимо будет также внести изменения в ту часть законодательства, которая регулирует использование конфискованных средств властью.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли сообщение представителя американского минюста о конфискации активов в качестве платы за территории б. УССР, жители которых намерены воссоединиться с Россией. Иные указали на то, что киевский режим этих денег не увидит, они пойдут на оплату долга США. Были и те, кто отметил, что передача активов киевскому режиму ударит по репутации США — им не будет доверия.

«Значит ли это, что США продала территории [бывш. УССР]?» — задался вопросом Александр.

«Пусть подавятся бумажками — для России главное — это люди», — отметил V.

«Россия своё заберёт в любом случае! Нам чужого не нужно, но и своё мы не отдадим!» — отреагировал Алексей.

«Это объявлена цена за референдумы», — прокомментировала новость Ирина М.

«Нарисованные фантики, ничем не обеспеченные? Вы серьёзно? Да передавайте. Это последняя ваша истерика, как и последнее время доллара. Скоро он станет только внутренней валютой США. В новом миропорядке места ему не будет 100 процентов», — добавил Алексей.

«Возьмём территорией», — с сарказмом пишет Aleksey.

«А о последствиях они думают, не? Клоуны!» — отреагировал Владислав С.

«Узаконят и тут же себе на счёт переведут, в счёт оплаты долга», — отметил Dmitriy G.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как будто они бы их отдали нам», — отреагировал Alexander.

«Да тут уже все распрощались с ними… Но было хорошо быть дальновиднее и просто-напросто заморозить абсолютно все нерезиденсткое имущество и средства на территории РФ, а не давать спокойно выводить», — отметил Rit.

«Только если за Одессу», — добавила Александра К.

«А сколько за всю [б. УССР]?» — шутит Иван.

«Передадут, чтобы ленд-лиз выплатили?» — смеется Elena I.

«Мы уже 7 месяцев живем без этих денег! И ничего! Норм! Не голодаем! И обязательно победим!» — отреагировал Valera D.

«Ну всё, как говорится: «Продано!»…» — с сарказмом отметил Vladislav.

«Теперь другие страны подумают, прежде чем там что-то хранить. Их так же кинут, как и РФ. К США нет доверия, теперь черным по белому будет писано», — добавила Elenia.

«То есть РФ покупает 4 региона за 300 млрд? Недорого, учитывая, что по оценкам «партнеров» в этих регионах ископаемых на 12,5 триллионов», — не без сарказма написал ON.

«За эти активы мы еще и Одессу с Чёрным морем заберем», — подытожил Алексей Алексеевич.