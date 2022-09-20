Ростов-на-Дону, , 22:42 — REGNUM В Ростовской области временный приют нашли 4,2 тыс. вынужденных переселенцев, прибывших в Россию с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 сентября.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«В Ростовской области в 37 пунктах временного размещения [приют нашли] более 4,2 тысячи человек, в том числе более 1,7 тысячи детей», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, за минувшие сутки прибыли более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и бывш. УССР.

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