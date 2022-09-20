Барселона, Испания, 20 сентября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» рассчитывает заменить 34-летнего опорного полузащитника сборной Испании по футболу Серхио Бускетса хавбеком «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем. Об этом 20 сентября сообщает издание Marca.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки сборной России Алексей Миранчук и сборной Испании Серхио Бускетс

По информации источника, «сине-гранатовые» в качестве альтернативы рассматривают полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

Действующее соглашение Серхио Бускетса с «Барселоной» рассчитано до конца июня 2023 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Бускетс принял участие в пяти матчах за «Барселону» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 325 минут.