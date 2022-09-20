Азов, Ростовская область, 20 сентября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В ростовском городе Азове в суде за грабёж ответит 17-летний подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 20 сентября.

(сс) Wokandapix Подросток

Следователи полагают, что в августе 2022 года на улице Макаровского в Азове злоумышленник подошёл к ранее незнакомому 15-летнему мальчику и силой завладел его деньгами и мобильным телефоном. Подросток скрылся с места происшествия.

После задержания фигурант уголовного дела свою вину признал и возместил причинённый ущерб.

Материалы уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ направлены в суд.