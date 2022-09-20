Барселона, Испания, 20 сентября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. 19-летний центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Педри высказался о выступлении Роберта Левандовского за каталонский клуб.

Fcbayern.com Роберт Левандовски

«Все видят, как он играет, какие голы забивает, что он делает на поле. Он многое дает нашей команде. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе, я горжусь тем, что играю рядом с ним», — цитирует Педри официальный сайт «сине-гранатовых».

В текущем сезоне на счету Левандовского 13 (11+2) очков по системе гол+пас в восьми матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с 19 июля 2022 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. Действующее соглашение польского нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.