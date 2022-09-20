Вашингтон, 20 сентября 2022, 22:40 — REGNUM Индийским властям, пользуясь хорошими отношениями с Москвой, следовало бы послать российскому руководству сигнал о прекращении спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, сообщил 20 сентября журналистам помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Комментируя встречу на саммите ШОС президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди, Салливан сказал, что «давние связи с Москвой» помогли бы Нью-Дели повлиять на Россию, послать сигнал о необходимости прекратить боевые действия.
Американец заявил, что Россия должна «вернуть территории, которые захватила силой». Об этом следовало бы говорить с Россией не только Индии, но и другим странам, добавил представитель Белого дома.
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