Вашингтон, 20 сентября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Индийским властям, пользуясь хорошими отношениями с Москвой, следовало бы послать российскому руководству сигнал о прекращении спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, сообщил 20 сентября журналистам помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

Комментируя встречу на саммите ШОС президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди, Салливан сказал, что «давние связи с Москвой» помогли бы Нью-Дели повлиять на Россию, послать сигнал о необходимости прекратить боевые действия.

Американец заявил, что Россия должна «вернуть территории, которые захватила силой». Об этом следовало бы говорить с Россией не только Индии, но и другим странам, добавил представитель Белого дома.