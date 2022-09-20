История вопроса

В 2020 году вновь резко вырос поток нелегальных мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока в Италию. В страну ежедневно прибывают несколько сотен человек. Ситуация осложняется тем, что значительная часть мигрантов, по данным проводимых тестов, - носители коронавируса. Правительство Италии после выхода из коалиции “Лиги” Маттео Сальвини перестало блокировать корабли перевозчиков мигрантов. Сложившаяся ситуация вызывает недовольство местных властей, а жители Лампедузы и Сицилии вместе с оппозицией требуют от правительства решить проблему.