Таранто, Италия, 20 сентября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Группа из 400 нелегальных мигрантов будет доставлена в итальянский порт Таранто, передают 20 сентября местные СМИ.

Лодка с мигрантами

Мигранты пробыли на лодках и корабле перевозчиков между Северной Африкой и Италией почти четверо суток.

Как сообщалось ранее, основные центры по приему мигрантов в Италии переполнены.

25 сентября в стране пройдут досрочные парламентские выборы, правоконсервативные партии (которые, по данным социологов, одержат победу), выступают за резкое ограничение нелегальной миграции.