Лондон, 20 сентября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В 2023 году Британия выделит на военную помощь киевскому режиму не менее £2,3 млрд, что соответствует $2,63 млрд, сообщает 20 сентября канцелярия британского премьер-министра.

Клод Моне. Парламент в Лондоне. 1904

Отмечено, что среди прочего Киеву передадут реактивные системы залпового огня.

«В ходе посещения ГА ООН на этой неделе премьер-министр подтвердит свои обязательства поддерживать обороноспособность и территориальную целостность [киевского режима], объявив о том, что в следующем году Соединенное Королевство окажет [Киеву] военную помощь на ту же или большую сумму, чем в 2022 году», — указано в сообщении.

Напомним, по официальным данным с начала 2022 года Лондон оказал помощь киевскому режиму на сумму не менее £2,3 млрд.