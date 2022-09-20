Элиста, 20 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. В Калмыкии спасатели предупредили об ухудшении погоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 20 сентября.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

Синоптики прогнозируют, что до конца суток 20 сентября местами в Калмыкии пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 22 метров в секунду.

Непогода будет бушевать в степной республике ещё в течение суток 21 и 22 сентября.