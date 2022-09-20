20 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента РФ о том, что организациям оборонно-промышленного комплекса России необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставки оружия, техники и средств поражения в войска.

Тимур Кондратьев, , 23:40 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что все организации, задействованные в отечественной оборонке, должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставки оружия, техники и средств поражения в войска, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер подчеркнул, что сейчас в новых образцах вооружения нуждаются войска, задействованные в специальной военной операции на территории бывшей УССР. Путин указал, что применяемые там средства поражения показывают высокую эффективность, а также позволяют беречь личный состав Вооружённых сил России.

«Так значит, раньше он этого не приказывал и поставок не было? Или что? Спецоперация — это разве не форс-мажор? Кому, как не нашим солдатам оборонка должна продукцию поставлять? Или всё опять за рубеж распродали?» — спрашивает Павел О.

Многие пользователи были рады услышать, что наконец-то глава государства обратился к оборонной промышленности, которая явным образом не поспевает за выпуском продукции для нужно российской армии. Граждане отмечают, что порой встречаются случаи, когда бойцы, задействованные в спецоперации, вынуждены пользоваться устаревшими образцами вооружения, что в значительной степени снижает их боеспособность подвергает их жизнь повышенной опасности.

«Добавить нечего. Уже одного только факты было достаточно, что нашим воинам покупают униформы, тепловизоры и дроны неравнодушные граждане и организации. А что делает Министерство обороны? У нашей страны, у нашей оборонки что, нет денег? Смешно! Пора уже жёстко наказывать тех, кто занимается вредительством и вставляет палки в колёса нашим ребятам на фронте. У них должны быть все средства для ведения боевых действий», — указывает Vazgen E.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что пока жёсткая рука государя не укажет чиновникам и топ-менеджерам, что, куда и сколько следует поставлять, никуда это дело с мёртвой точки не сдвинется.

«Наконец-то! Чиновники, как ежи, птицы гордые, пока сверху не пнут — не полетят», — отметил Александр М.

«Да уж, миллиарды же каждый год выделяли на новое вооружение. Где оно? Говорят, там даже у контрактников не хватает снаряги и оружия. Чего уж говорить о союзных войсках, которые в советских касках бегают под огнём врага. Позор. Надо немедленно это всё исправить!» — пишет Евгений Л.

Часть людей считает, что прорехи нашей оборонки руководство России вынуждено компенсировать поставками из дружественных нам стран. Несмотря на оказанную помощь, недопустима ситуация, когда оборонная промышленность страны неспособна в полной мере удовлетворить потребности своей армии.

«Раз в дело пустили беспилотники из Ирана, значит, с импортозамещением у нас что-то не то. Надо эту лошадь хромую подтолкнуть, чтобы работать начала и на фронт вооружение отправляла. Само собой это работает. Президент Путин, по ходу, это понял», — подметил Mikhail M.

Импортозамещение Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 20 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса о том, что все организации, задействованные в отечественной оборонке, должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставки оружия, техники и средств поражения в войска.